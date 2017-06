Dia dos namorados tem balada free para meninas e concurso de declaração de amor

Quem quiser comemorar o dia dos namorados e de quebra, aproveitar que nesta terça-feira (13) é feriado na Capital, a agenda promete balada eletrônica com direito a música ao vivo, entrada grátis para mulheres até meia noite e concurso de declaração de amor na Cactus Bar.

O local que funciona no Centro da Capital tem nesta segunda-feira (12) a “Deep Fest” que vai trazer line up com DJ Flavio Nantes tocando eletrônico e funk e para quem gosta de um clima mais romântico também terá Luan Henrique e Claudiney Leonel.

A “Deep Fest “ terá início as 22h30 e os organizadores prometem uma noite diferente. “Teremos concurso de melhor declaração de amor com premiações, além de sorteio de combos, segurança no local e primeiros 100 ingressos a valores promocionais de R$ 10. As mulheres não pagam até meia noite”, afirma.

O Cactus Bar fica na Rua Antônio Maria Coelho esquina com Rua 14 de Julho e mais informações sobre ingressos e horários podem ser obtidas pelos números 9 9155 2122 falar com Lincoln ou 9 9215 9696 falar com Luciano.