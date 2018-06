Dia frio com sol predomina em MS

Uma massa de ar frio avança e provoca diminuição das nuvens. A temperatura diminui e esfria no sul e oeste de Mato Grosso do Sul.

Nesta terça-feira (5), em Campo Grande, o sol permanece com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Temperatura mínima de 15ºC e máxima de 25ºC.

Já em Dourados, o dia será de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Temperatura mínima de 13ºC e máxima de 21ºC.

Na cidade de Corumbá, o dia permanece com algumas nuvens. Não chove. Temperatura mínima de 15ºC e máxima de 25ºC.

Em Três Lagoas, terá sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 17ºC e máxima de 26ºC.

Ponta Porã permanece com dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Muitas nuvens à tarde e à noite. Temperatura mínima de 12ºC e máxima de 19ºC.

No município de Coxim o sol permanece com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens Temperatura mínima de 16ºC e máxima de 27ºC.