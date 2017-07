Dia mais frio do ano tem temperaturas abaixo de 0°C em MS

A terça-feira (18) amanheceu com os termômetros marcando as temperaturas mais baixas do ano em Mato Grosso do Sul. O dia também começou com geada em 13 cidades do Estado.

Na fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã a mínima registrada foi de -1°C, na madrugada de hoje. Em Dourados, no sul do Estado, o dia começou com termômetros marcando 0°C. O frio chegou na Capital também, que amanheceu com 3°C e sensação térmica de 0°C.

As temperaturas mínimas registradas na manhã de hoje bateram recordes deste ano e do ano passado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura em 2017 foi 6,1°C, em 11 de junho. No ano passado, 2016, a menor temperatura em Campo Grande coincidentemente ocorreu no dia 18 de julho: 5,3°C.

O frio intenso que começou a ser sentido nesta segunda-feira (17) foi apenas o início da influência da intensa massa de ar polar que chegou ao Brasil.

As temperaturas continuam em baixas durante o dia. Em Campo Grande a temperatura máxima é de 15°C. Já no Estado, a temperatura mínima chega a -1°C e a máxima não passa de 20°C.