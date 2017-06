Em evento, ALMS comemora o dia Mundial do leite

“Temos de oferecer as condições necessárias aos produtores de leite de Mato Grosso do Sul, a fim de permitir que a produção familiar seja mais competitiva e proporcione uma vida mais digna, com oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Com isso, beneficiaremos toda a cadeia produtiva do setor”. Dessa forma o secretário adjunto de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Ricardo Senna, resumiu o desafio do Governo do Estado e das entidades ligadas à produção e industrialização do leite para superar os gargalos e alavancar definitivamente o setor no Estado.

Nesta quinta-feira (1º.6), Senna representou o governador Reinaldo Azambuja no “Milk Break” promovido pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (AL), em comemoração ao Dia Mundial do Leite. O evento contou com a participação do presidente da AL, deputado estadual Junior Mochi; dos deputados estaduais Flavio Kayatt, Rinaldo Modesto e Beto Pereira;, além do diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Enelvo Felini; do coordenador da Câmara Setorial do Leite e diretor do Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado de Mato Grosso do Sul (Silems), Lineu Pasqualotto; da coordenadora de Agricultura Familiar da Secretaria de Estado Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Ariany Monaly Monteiro; do secretário Executivo da Câmara Setorial, Orlando Cammy; de produtores e de representantes ligadas à cadeia do leite.

O evento faz parte da Semana Sul-mato-grossense instituída pela Lei 4.409/2013, de autoria do deputado Junior Mochi. “A Semana foi criada para ser um momento de reflexão da importância do leite na alimentação e economia dos sul-mato-grossenses, em que podemos pensar quais são os problemas enfrentados e como é possível geri-los. E é por isso que a Assembleia Legislativa recebe pelo quarto ano esse encontro, para intermediar a conversa entre o setor para que juntos possamos pensar as políticas públicas a serem implementadas”, explicou Mochi.

De acordo com o Ricardo Senna, “o Governo de Mato Grosso do Sul e a Câmara Setorial do Leite têm sido parceiros na definição de propostas que norteiam a política de desenvolvimento da cadeia produtiva do setor no Estado. Vamos intensificar o diálogo para que tenhamos uma política de desenvolvimento mais eficaz, efetiva para superar os gargalos do setor. Precisamos olhar para a diversificação da economia sul-mato-grossense. Se há um antídoto para as crises, é uma economia robusta, diversificada e avançada do ponto de vista de tecnologia e inovação. A cadeia produtiva do leite representa a possibilidade de consolidar um setor que é importante e predominantemente ocupado por pequenos produtores e pode se constituir em uma alternativa de desenvolvimento, em especial, dos municípios do interior”.