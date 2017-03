Dia Mundial do Rim tem programação especial na Santa Casa

Nesta quinta-feira (9), é comemorado o Dia Mundial do Rim e para marcar a data com a devida importância, o setor de Hemodiálise da Santa Casa de Campo Grande irá realizar, durante todo o dia de hoje, ações que chamam atenção da população para o cuidado com o rim e a prevenção da insuficiência renal.

Com o tema “Doença Renal e Obesidade – Estilo de vida saudável para rins saudáveis”, a equipe multiprofissional do setor expôs alguns alimentos como pizza, sucos, pipoca doce, sorvete, achocolatados, gelatina, entre outros, para demonstrar aos presentes o quanto de gordura, carboidrato e sódio contém cada comida.

“A doença renal é silenciosa e quem tem esta doença fica dependente de uma máquina para o resto da vida sem pode fazer mais nada como viajar, por exemplo. Então hoje estamos aqui com a intenção de mostrar que as pessoas precisam se cuidar mais. Obesidade, diabete e pressão alta são as principais doenças que causam a insuficiência renal”, explica o chefe de enfermagem da Hemodiálise, Henrique Ozuna Oshiro.

Além disso, a equipe está medindo o IMC (Índice de Massa Corpórea) e sugerindo algumas regras básicas para a prevenção da doença renal crônica: praticar atividade regularmente, ter uma alimentação saudável, se manter hidratado, controlar o nível de açúcar no sangue, monitorar a pressão, consultar um médico regularmente para acompanhar a situação dos seus rins, não fumar e evitar bebidas alcoólicas e não tomar remédio sem orientação médica.

“A maioria dos nossos pacientes adquiriu a doença por falta de orientações e cuidados com a saúde. Muitos deles tem diabetes, hipertensão ou são obesos. Se tivessem feito o tratamento correto ou cuidado um pouco mais da saúde poderiam estar livre hoje. A ação de hoje é importante para alertar a população sobre esta doença que é muito grave”, finaliza Henrique.