Dia será de sol com pancadas de chuva em MS

O dia amanheceu com sol entre nuvens em Campo Grande e em grande parte de Mato Grosso do Sul no último sábado (30) do ano.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o final de semana começa com períodos de sol sol com pancada de chuva.

Em Campo Grande o dia amanheceu com os termômetros marcando 23°C. De acordo com a previsão a máxima pode chegar aos de 28°C no decorrer do dia. A umidade relativa do ar na Capital fica entre 70% e 95%.

Já em Mato Grosso do Sul as temperaturas prometem ser mais quentes, com a máxima de 34°C.