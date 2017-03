Dias após acusação de agressão, sertanejo Victor apaga fotos da mulher na web

Alguns dias após ser acusado de agressão, o canto sertanejo Victor Chaves deletou as fotos da mulher, Poliana Bagatini, da sua conta de Instagram. A empresária disse o marido havia a agredido, mas dias depois, declarou que o cantor não a machucou. Em uma das fotos apagados pelo ex-técnico do "The Voice Kids", ele aparecia acariciando a barriga de grávida da mulher. O casal fez selfie com um poodle em uma segunda imagem deletada por Victor.

Sertanejo se defendeu

No "Fantástico", logo após ser afastar do reality musical infantil, o sertanejo declarou que jamais encostou a mão em uma pessoa. "Gostaria de fazer um esclarecimento. Minha família é meu bem maior (...). Jamais seria capaz de agredir alguém, principalmente minha mulher, que está grávida do João. Vou me dar o direito de cuidar da minha família", afirmou. Victor e Poliana já são pais de Maria Vitória, de 1 ano. "Qualquer coisa que eu falar vai expor ainda mais minha família", acrescentou o intérprete de "Deus e Eu No Sertão".

Intimação

Após a denúncia, o músico, a mãe dele, Marisa Chaves, e uma irmã foram intimidas a depor na Delegacia de Mulheres de Belo Horizonte, na Polícia Civil. Um pouco antes, Victor usou sua conta em uma rede social para postar uma mensagem. " Há momentos inevitáveis que o coração da gente pede resposta. É nessa hora que a gente diz que não entende a vida e chora (...). Levei tempo pra entender que só o tempo, apenas o tempo nos ensina a viver", escreveu.



Leo saiu em apoio do casal

No domingo de Carnaval, Poliana compartilhou uma carta no Instagram que acabou sendo republicada pelo cantor. E Leo Chaves saiu em defesa do casal. "Qualquer ser humano em situações emocionais adversas, está sujeito a atitudes precipitadas e inconsequentes. Ainda mais, estando grávida. Poliana tem grandes qualidades e diante de tudo, ofereço minha compreensão e respeito (...). Estive de mãos dadas com meu irmão o tempo todo, e assim seguirei!", declarou o cantor. A dupla chegou a sinalizar a separação em meados de 2015.