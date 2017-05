Dias após participar do Programa Raul Gil, músico da Capital tem casa invadida por bandidos

A ação aconteceu em plena luz do dia. Entre os pertences levados estão as roupas usadas pelo cantor em shows

Por meio de sua página pessoal no Facebook, o músico Zé Pretim, de 62 anos, conhecido como Bluesman anunciou na tarde de segunda-feira (01) que teve sua casa enquanto estava almoçando na casa da irmã. Entre os pertences levados estão aparelhos eletrônicos como som e ventilador e um mala contendo as roupas que o canto de Blues costuma usar nos shows. No mês de abril Zé Pretim se paresentou no programa Raul Gil, no SBT.

De acordo com a publicação do Zé, a ação dos bandidos aconteceu durante o dia enquanto ele estava na casa da irmã. “Passei a tarde na casa de minha irmã, e quando cheguei em casa no fim do dia, encontrei o cadeado e o trinco do meu portão arrombados. Depois vi que a janela foi arrombada também”, conta Zé.

Ao entrar na em casa, o músico percebeu que os bandidos haviam levado o bujão de gás, aparelho de som, ventilador e algumas roupas que usava para fazer show. “[Levaram]uma mala com as minhas melhores roupas, as que eu utilizava para ir tocar e para viajar pra São Paulo”, destaca.

Na publicação Zé Pretim lamenta o ocorrido, mas apesar da perda de alguns bens, os de mais valor, seus instrumentos musicais, não estavam na casa. Além disse, Zé ressalta que acredita em um livramento de Deus, já que se tivesse em casa no momento que os ladrões entraram, poderiam ter atentado contra sua vida.

“Acredito que Deus me protegeu, porque meus pertences de maior valor (guitarra, pedais, etc) estavam todos guardados na casa do Luis Ávila. E, principalmente, eu não estava em casa no momento em que os ladrões invadiram minha casa, o que poderia ter sido muito pior. Por isso não acredito em coincidência, e sim em proteção divina”, salienta.

Zé Pretim finaliza destacando que amigos já se prontificaram em organizar eventos para arrecadar dinheiro e restituir o que os bandidos levaram.