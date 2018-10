O Sebrae realiza no dia 7 de novembro, uma capacitação gratuita com dicas de como atender e vender bem. A palestra é voltada para empreendedores que pretendem abrir ou aprimorar um empreendimento e vai tratar do ponto chave para fidelizar clientes.

Os participantes aprenderão os segredos de uma boa venda, a maneira certa de abordar o cliente e como entender suas necessidades. Além disso, serão apresentadas dicas de como acalmar o consumidor insatisfeito, identificar o que o atrai e aproveitar as oportunidades de venda.

As inscrições podem ser feitas diretamente na Loja Virtual do Sebrae ou pela Central de Relacionamento, no telefone 0800 570 0800.

Serviço

O Sebrae fica localizado na Av. Mato Grosso, 1661 – Centro. A palestra ocorre no dia 7 de novembro das 14h30 às 15h30.