Diesel tem valor reduzido em quase R$ 0,50

O preço do litro de óleo diesel caiu R$ 0,49, em Dourados. Essas reduções são resultado do acordo entre governos federal e estadual, com a categoria dos caminhoneiros. A greve resultou na queda das alíquotas do Pis/Cofins e Cide zeradas e o ICMS reduzido em 5% no estado. O comparativo do valor é com a semana em que teve início a paralisação dos motoristas.

De acordo com a pesquisa mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Biocombustível e Gás Natural (ANP), o preço médio do diesel vendido nos postos de combustível da cidade está em R$ 3,749. Na semana passada o valor estava alguns centavos acima, custando R$ 3,831.

Nas bombas, o valor tem variações entre o mínimo de R$ 3,29 e o valor máximo de R$ 3,99.

Além de Dourados, o alívio no bolso do consumidor pode ser percebido também em outras cidades de Mato Grosso do Sul: em Campo Grande, o valor é de R$ 3,48. Coxim, R$ 3,69. Nova Andradina, R$ 3,7. Na região de Corumbá, o valor está em R$ 3,85. Três Lagoas, R$ 3,91.

O valor comercializado no estado é o terceiro mais barato do Centro-Oeste. O menor preço está no Distrito Federal a R$ 3,57, seguido de Goiás, com R$ 3,596, e o mais caro está em Mato Grosso a R$ 3,75.