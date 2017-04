Difusora autorizada a migrar para FM

Foi publicada na edição desta quinta-feira (27) no Diário Oficial da União pelo Ministério das Comunicações a outorga autorizando a migração da frequência AM para FM da Rádio Difusora Pantanal. A emissora será a primeira rádio da Capital, a realizar a conversão para FM. A mudança exigirá novos equipamentos, que já estão sendo instalados.

No Mato Grosso do Sul, além da Difusora, mais seis mudarão sua frequências. A Rádio Ativa (AM 1180), da Capital; rádio Patriarca (AM 670), em Cassilândia, a rádio Difusora (AM 850) em São Gabriel do Oeste e a rádio Pantanal de Coxim. E por fim, a Rádio Regional Piravevê, de Ivinhema, e a Rádio difusão Ribas do Rio Pardo, de Bataguassu.

A mudança traz qualidade de sinal para mais de 240 emissoras em todo o país, que poderão ser sintonizadas em dispositivos móveis, como tablets e smartphones, o que garante a continuidade do serviço e a modernização das emissoras.