Na próxima sexta-feira (7) às 8h30, será lançada em Campo Grande a 14ª edição da Dinâmica Agropecuária (Dinapec) realizada pela Embrapa e Sistema Famasul, que terá como tema as “Soluções para o Agro Sustentável” em 2019.

Na ocasião, os organizadores da feira anual, que reúne mais de 3 mil participantes, irão apresentar um novo modelo de negócios: a participação de instituições privadas e parceiras como expositores de produtos e insumos para os integrantes da cadeia produtiva agropecuária.

Para o presidente do Sistema Famasul, Mauricio Saito, a Dinapec proporciona ao setor agropecuário informações e conhecimentos que elevam a produção e a produtividade rural. “Esse é o tipo de evento que reforça o perfil empreendedor e sustentável do produtor rural, colocando em evidência o leque de tecnologias que aumentam a produção, com qualidade e preservando o meio ambiente”.

Os interessados em adquirir os espaços para expositores podem entrar em contato com a Sato Comunicação por meio dos telefones (67) 99254-8807, (67) 99166-2217 ou ainda pelo e-mail [email protected]

A Dinapec 2019 acontece entre os dias 20 e 22 de fevereiro na vitrine tecnológica da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande.

Confira a programação completa e outras informações no endereço www.dinapec.com/2019.