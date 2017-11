Foi eleito pela terceira vez como uma das 100 personalidades mais influentes do agronegócio brasileiro, o secretário de Governo e Gestão Estratégica de MS, Eduardo Riedel, conforme edição especial do mês de novembro da revista Dinheiro Rural. Anualmente a publicação destaca lideranças que contribuem para o desenvolvimento do setor rural no Brasil.

Riedel é o único sul-mato-grossense na categoria “Governo”, ao lado de Guilherme Costa, Roberto Azevedo, Roberto Jaguaribe e Blairo Maggi. Dentre as ações que influenciaram na indicação, destaca-se seu trabalho para a desburocratização do agronegócio em Mato Grosso do Sul, por meio da adesão do estado ao Programa “Agro Mais” do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - projeto conduzido pelo secretário Jaime Verruck, à frente da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

“É um reconhecimento, que projeta o nome do nosso estado nacionalmente, cujo mérito precisa ser compartilhado com todos que trabalham na solução de questões complexas para o setor”, afirmou Riedel.

Além de Riedel, outros quatro profissionais sul-mato-grossenses aparecem no ranking: Ruy Fachini/ Sindicato Rural de Campo Grande (categoria iniciativa sustentável), Rubens Catenacci/ Fazenda 3R e Adriane Zart/ MNP (categoria proteína animal). Em 2015, o secretário de Governo e Gestão Estratégica também figurou na listagem na categoria Governo por sua atuação frente aos conflitos fundiários e, em 2014, época em que presidiu a Federação da Agricultura e Pecuária de MS (Famasul), na categoria “Entidades do Agronegócio".