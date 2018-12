Eleitos no pleito 2018 serão diplomados em cerimónia que acontecerá no Palácio Popular da Cultura

No próximo dia 14 de dezembro, o governador Reinaldo Azambuja, seu vice, Murilo Zauith, dois senadores, além de 24 deputados estaduais e oito deputados federais, eleitos no pleito deste ano, serão diplomados em cerimônia no Palácio Popular da Cultura, em Campo Grande.

Na oportunidade, além do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), desembargador João Maria Lós, farão uso da palavra o governador reeleito Reinaldo Azambuja, o senador eleito, Nelsinho Trad, a deputada federal eleita, Rose Modesto e o deputado estadual eleito, Capitão Contar. O critério de indicação para definir quem discursa na diplomação é a maior votação alcançada na disputa eleitoral, estabelecido pelo presidente do TRE-MS.

A cerimônia está prevista para iniciar às 19h30 e contará com a presença de diversas autoridades políticas. A composição da mesa de autoridades ainda não foi definida.