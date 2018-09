Na manhã desta segunda-feira (24), o motorista, de 25 anos, que conduzia um Fiat Uno, bateu o carro na traseira de um caminhão no centro de Corumbá. Por sorte, não houve vítimas.

O acidente foi pouco antes das 10h, na rua Ladário esquina com a 13 de Junho. O condutor alegou que a direção do carro travou e ele acabou batendo na rampa do caminhão, onde eram descarregados produtos. Na colisão, nenhuma pessoa que realizava o serviço ficou ferida e também não havia passageiro no veículo.

Já o motorista foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros. Ele tinha corte e hematomas no braço e se queixava de dores no ombro direito. Os militares prestaram o atendimento emergencial e o encaminharam ao pronto-socorro municipal.