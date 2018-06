Direção trava e mulher capota veículo

No final da tarde de domingo (3), uma mulher capotou seu veículo na entrada da cidade de Corumbá. Segundo a vítima ela perdeu o controle do carro quando a direção travou, o que acabou causando o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros uma viatura de resgate foi acionada para atender uma ocorrência na avenida Gaturama, trecho próximo ao portal de entrada da cidade, onde houve o capotamento de um Palio.

No local, os socorristas prestaram os primeiros socorros a uma mulher de 33 anos, que era a condutora do veículo. A vítima ainda estava presa dentro do carro quando o socorro chegou. Ela estava consciente e orientada e apresentava escoriações nos braços e dores na região lombar e estava sozinha durante o acidente.

Após o atendimento, ela foi encaminhada ao pronto-socorro local, e relatou que perdeu o controle do veículo após sentir que a direção travou.