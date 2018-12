Depois de se apresentar no Festival de Glastonbury na Europa por três vezes consecutivas, produzirem 6 discos e serem declarados embaixadores Marca-País em 2013 pelo Ministério do Turismo da Argentina, o Sesc Santo Amaro vai experimentar a musicalidade e as releituras que a Violentango propõe, em única apresentação no dia 08 de dezembro às 17h, evocando tanto a melancolia de Buenos Aires por meio do ritmo tango como a virtuosidade do rock progressivo dos anos 60 e 70, em uma mistura que promete levar ao público uma experimentação inigualável.

As apresentações pelo mundo fizeram da Banda Violentango uma referência para as novas perspectivas do mais famoso e clássico gênero musical do nosso país vizinho, a Argentina. Incorporando novas ideias em seu repertório, os rapazes trouxeram uma inovação que redefiniu o gênero, rejuvenescendo-o.

A banda é formada por Adrián Ruggiero (bandoneon), Juan Manuel López e Camilo Córdoba (violões), Santiago Córdoba (percussão) e Ricardo Jusid (baixo).

Existem muitas versões sobre a origem do tango e os mitos são inúmeros, mas diz-se que ele levou muito tempo para ser admitido pela alta sociedade argentina, pois era dançado nos bordéis de Buenos Aires e por vezes marginalizado.

No entanto, as várias facetas criativas ao longo do tempo permitiram uma evolução sonora no estilo, sem perder as suas raízes, e a Banda Violentango soube imprimir essa nova conjuntura nas expressões de seu quinteto, como forma alternativa de liberação e busca por sonoridades diversificadas.