Cleiton Franco participou da reunião do Fórum Nacional das Secretarias do Trabalho (Fonset)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) ganha espaço em fórum nacional para discutir e fomentar políticas públicas na área do trabalho. O diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho (Funsat), Cleiton Franco, participou da reunião do Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho (Fonset), realizado na sede do Ministério do Trabalho, em Brasília – Distrito Federal. Durante a reunião cada representante dos Sines do Brasil, planejou a organização das políticas públicas voltadas para os trabalhadores.

O titular da pasta da Funsat recebeu o convite dos secretários do trabalho do Brasil para tornar-se membro do Fonset. Cleiton foi empossado na última quarta-feira (22), no Ministério do Trabalho, em Brasília-DF.

Fonset

O Fonset foi criado no final da década de 1980, como uma sociedade civil, constituída por titulares das Secretarias do Trabalho. As reuniões acontecem a cada três meses sendo uma oportunidade para a troca de experiências entre os estados e capitais para fomentar as políticas do emprego e qualificação profissional.

Para o diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho, Cleiton Franco, é importante a cadeira assumida para levar as reivindicações e contribuições para melhorar as políticas voltadas para o trabalho e renda dos trabalhadores que procuram a Funsat. Além disso, o objetivo do grupo é unir forças juntamente com os secretários do Brasil para fomentar e agregar mudanças que beneficiam os nossos trabalhadores.

Cleiton explica que a Funsat destravou recursos neste ano, o que gerou economia para a Prefeitura Municipal que estava custeando todas as ações do Sine na Funsat. “A liberação do recurso foi o resultado do cumprimento legal do planejamento da pasta que em 2017 encerrou o ano com 100% de aproveitamento em todas as áreas, cumprindo assim as metas de atendimentos e serviços oferecidos pela Fundação” concluiu.