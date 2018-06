Diretor de escola é ameaçado por pai de aluno

Na manhã desta quinta-feira (7), Marcos Eduardo Carneiro, de 43 anos, diretor de uma escola municipal de Nova Andradina - MS, denunciou Sidney Rodrigues de Oliveira, de 38 anos de ameaça-lo.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, O fato aconteceu após o aluno, filho do acusado, sofrer um pequeno acidente na quadra de esportes da escola. O aluno sofreu uma pequena lesão em sua boca, quando realizava uma atividade com bolas, na aula de Educação Física.

A coordenação da escola entrou em contado com o responsável, comunicando o ocorrido. Ao chegar à escola, testemunhas disseram que Sidney chegou muito nervoso, destratando os servidores, a coordenação e a direção da escola.

Em seguida, Marcos relatou na denúncia que Sidney não concordava com as atividades propostas na quadra, e se dirigiu de forma grosseira e ríspida, ameaçando agredi-lo, e que iria “voltar para resolver o problema”.

A Polícia Militar foi até a escola, mas o acusado não estava mais lá. O caso foi registrado pela 1ª DP de Nova Andradina.