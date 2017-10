Diretor-presidente da Agetran garante que semáforos e sinalizações serão feitos na Capital

O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, garantiu a vereadora Enfermeira Cida Amaral que, semáforos e sinalizações serão feitos em Campo Grande. A conversa ocorreu nesta semana. Parte da demanda foi enviada para a secretaria pela parlamentar por meio de indicações.

“Desde a semana passada já iniciamos licitações para a questão de instalação de semáforos, radares, dentre outros materiais necessários para a sinalização do trânsito da nossa cidade, como quebra-molas e pinturas nas proximidades das escolas”, explicou Janine .

Alguns dos locais onde os serviços serão realizados, dizem respeito às indicações da vereadora, como no cruzamento das ruas Dom Aquino com a Joaquim Nabuco, e em alguns cruzamentos da Rua da Divisão.

Outros pontos serão verificados pela Agetran, como o cruzamento da Avenida Noroeste com a Rua Visconde de Taunay. “Fazemos um estudo do tráfego de veículos e de pedestres para saber a real necessidade de colocar um semáforo, ponto de ônibus, radar, quantas mãos haverá e a via, além de poder ou não estacionar”, disse Janine.

“Acredito que deva haver este entendimento entre o legislativo e as secretarias que fornecem os serviços essenciais a população, afinal, muitos cidadãos recorrem até nós para fazer este tipo de reivindicação”, afirmou a vereadora Enfermeira Cida, e completou, “além disso, o trabalho de se fazer um estudo sobre o tráfego para saber necessidade de um pedido, pode impedir futuros problemas que possam surgir ou mesmo evitar gastos para reverter o que foi feito”.