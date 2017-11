Diretor Superior de Assessoramento da Segov pede exoneração

Foi publicada no Diário Oficial do Estado dessa terça-feira (14) a exoneração do Diretor da Segov Nelson Cintra Ribeiro, ex-prefeito de Porto Murtinho. Não foi divulgada a causa do pedido de Nelson, mas expecula-se que seja por motivos pessoais.

Nelson foi exonerado a pedido do cargo em comissão de Direção Superior e Assessoramento, na Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, a partir desta terça-feira.

História

O ex-prefeito já foi presidente da Fundação de turismo do Estado e nessa época foi acusado de assédio sexual por uma jornalista da TVE.

Ele também foi citado na lista de inelegíveis do TCE em 2016.