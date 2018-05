Diretores participam de palestra sobre exploração sexual de crianças e adolescentes

A exploração sexual de crianças e adolescentes foi o tema da palestra realizada nesta quarta-feira (30), no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que reuniu pelo menos 300 diretores de escolas e Ceinfs da Rede Municipal de Ensino (Reme).

O objetivo do evento, organizado pela Superintendência de Gestão e Normas, foi mostrar para o público a preocupação com o aumento dos casos de abuso e também a importância da discussão sobre o tema como forma de proteger crianças e adolescentes.

A palestra integra a campanha ”Maio Laranja”, criada depois de instituída a Lei Estadual 5.118. De acordo com dados apresentados durante o lançamento do movimento, na Assembléia Legislativa, a cada oito minutos uma criança é vítima de abuso.

Segundo dados do governo federal, no Brasil, 80% dos crimes ocorrem em ambiente familiar e apenas 2% são denunciados. Mato Grosso do Sul é o segundo estado do país em registro de abusos e maus-tratos contra crianças, ficando atrás apenas do Distrito Federal.

No evento, os diretores e coordenadores de unidades da Reme participaram da palestra ministrada pela psicanalista Viviane Vaz, que também é missióloga, coordenadora do "Projeto Nova" e autora do livro “Infância Amputada – o cuidado de sobreviventes de violência sexual e prostituição”.