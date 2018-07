Diretoria apresenta logomarca dos 80 anos do Operário Futebol Clube e prepara grande evento

O Operário Futebol Clube, maior campeão do Mato Grosso do Sul com 11º títulos e mais 4º conquistas no então Mato Grosso uno, única equipe do estado a conquistar um título Nacional com a campanha inesquecível do Brasileirão da série B em 1987.

Devemos lembrar ainda do genial 3º lugar no Brasileiro de 1977, esquadrão comandado pelo inesquecível treinador Carlos Castilho, tendo o Goleiro Manga, Paulinho, Biluca, Tadeu Santos, Peri entre outros craques no elenco. Clube que também traz em sua rica história uma conquista inédita da Taça do Mundialito President Cup, que foi disputada na Coréia do Sul em 1982, onde foi o representante Brasileiro indicado pela Confederação Brasileira.

Este mesmo clube, que foi fundado em 21 de agosto de 1938 por operários da construção civil liderado pelo pintor Plínio Bittencourt, que tem o Galo como mascote, nasceu para derrubar barreiras políticas e sociais de um país que vivia um período de mudanças dentro do chamado Estado Novo.

O mês de Agosto se aproxima e com ele a data de aniversário de mais um ano do Operário. Aniversário esse que será já recebeu seu maior presente esse ano com a conquista do Estadual Loterias Caixa de 2018. Conquista que irá dar a oportunidade do retorno do Galo as mais importantes competições Nacionais como a Copa do Brasil, Copa Verde, nosso Estadual e o Brasileiro da série D que será realizada no segundo semestre de 2019.

A diretoria está preparando um grande evento para celebração da data, e para início iremos começar apresentando a marca presenteada pelo publicitário e Operariano Thiago Chaia, a qual a nossa diretoria agradece pelo presente.