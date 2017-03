Diretoria da OAB reinaugura sede da 4ª Subseção Dourados

Os diretores da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) - presidente Mansour Elias Karmouche, vice-presidente Gervásio Alves de Oliveira Júnior, secretário-geral Marco Aurelio de Oliveira Rocha, secretário-adjunto Vinícius Carneiro Monteiro Paiva e diretor-tesoureiro Stheven Razuk - acompanharam a reinauguração da 4ª Subseção Dourados. O evento aconteceu na última quarta-feira (15).

Durante a solenidade, o ex-presidente da subseção, Felipe Cazuo Azuma, explicou toda a idealização da reforma da sede, desde sua idealização até os momentos atuais. “Essa reforma nasceu de uma reunião da diretoria, quando em 2013, vislumbramos algumas necessidades da Subseção, para atender as demandas da classe da advocacia e da sociedade douradense”, lembrou.

O presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, ressaltou a importância da reinauguração para a sociedade. “Essa gestão da OAB/MS tem se empenhado e muito. Nós pegamos uma gestão com mais de R$ 3,7 milhões de dívida. Hoje, estamos completando essa etapa, que é a reforma do prédio. É essa estrutura que vai fazer com que nós possamos ter dignidade perante o Poder Judiciário, Ministério Público, e outros órgãos que fazem parte do sistema judiciário, porque a advocacia não pode estar jamais, em grau de inferioridade a qualquer instituição judiciária do Brasil. Todos nós fazemos parte dessa história. Por isso, temos que fazer com dignidade, responsabilidade, com ética e acima de tudo, para que todos se orgulhem de serem advogados”, enfatizou.

Para o presidente da Subseção Dourados, Fernando Duque Estrada, a reforma foi um projeto ambicioso. “Hoje é um dia que nós, da 4ª Subseção, estamos em festa pela realização dessa obra. A reforma foi idealizada por um grupo de pessoas de grande valor, pautadas com o compromisso com a OAB, com a ética e os mais caros princípios basilares do ser humano”.

Ele relembrou também a dificuldade de fazer a reforma, e ter de continuar trabalhando em algo que antecedeu a sua gestão e ponderou: “assumi e em nossa primeira semana estivemos reunidos com a nova gestão da Seccional, onde fomos surpreendidos com a triste e inaceitável noticia que o dinheiro do FIDA, que estava em conta vinculada e especifica para a nossa reforma, tinha sido desviado, não estava lá e a conta foi zerada, e ainda faltava mais de 150 mil reais, para a conclusão da obra”.

Vale lembrar que o valor destinado para a reforma foi acordado em R$ 350 mil. Foram construídas salas mais amplas, auditório, reforma da recepção, banheiros, fachada e mobília. A reforma modernizou o espaço.

Em seu discurso, o presidente da Subseção explicou ainda as tratativas que teve com a equipe da gestão atual, para juntos iniciarem as tratativas para a finalização da reforma. “Fato é que a sociedade dos advogados Dourados e Itaporã, estavam representados por gestores abnegados que fizeram muito alem de seus limites para prosseguirem firmes e conseguirem realizar esse projeto, independente de interesse político que houve com a gestão passada da Seccional”.





Horencio Camy Filho, Marco Aurelio Oliveira Rocha, Ecalir Nantes, Stheven Razuk, Mansour Karmouche, Fernando Duque Estrada, Cristiane Ricc, Gervásio Alves de Oliveira Junior, Vinicius Monteiro Paiva, Eliane Potrich, João Alves dos Santos, Leandro Luiz Belon e Wilson Pereira de Assis