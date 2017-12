Dirson Freitag se reelege no Crea-MS

Com 891 votos, Dirson Freitag vence eleições do Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul) e se reelege presidente do conselho. A votação aconteceu na sexta-feira (15) em todo o Estado.

Freitag continua na cadeira da presidência para o triênio 2018 a 2020. O resultado oficial deverá ser divulgado pela Comissão Eleitoral Regional na segunda-feira (18) data em que as urnas eletrônicas utilizadas no interior do Estado serão recepcionadas na Capital.

“Em minha opinião essa vitória indica que estamos no caminho certo, mas foi uma eleição muita disputada. Agora temos que focar na reestruturação interna do Crea-MS, por exemplo, temos que rever a questão dos planos de cargos e carreiras, salários e entre outras coias”, disse Dirson.

“Agora o desafio maior para os próximos anos é integrar os profissionais. Vimos que nessa eleição a adesão foi muita baixa, então temos que envolver mais os profissionais” , acrescentou.

Conforme a assessoria de comunicação do Crea-MS, Marco Maia ficou em segundo lugar com 755 votos e Rodrigo Costa em terceiro, com 256.

Resultado

O resultado apurado dá vitória a Dirson Freitag como presidente do Crea-MS e à Vânia Mello como diretora geral da Mútua.

A apuração:

Presidente do Crea-MS

Dirson Freitag – 891

Marco Maia – 755

Rodrigo Costa – 256

Diretor geral da Mútua

Vânia Mello – 962

Mito Gebara – 817

Presidente do Confea

Murilo Pinheiro 917

Jobson Andrade 57

Eng. Joel Krüger 737

José Ribeiro 49

Urubatan Barros 35