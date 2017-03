Distribuição de medicamentos será restabelecida em 15 dias

A Secretaria de Saúde Pública de Campo Grande (SESAU) iniciou nesta quarta-feira (1º), a autorização de empenhos para pagamentos de fornecedores de medicamentos. A previsão é que os estoques nas unidades de saúde sejam restabelecidos em até 15 dias.

Parte do empenho será usada para quitar dívidas atrasadas com as empresas que aguardam pagamento desde agosto de 2016. A atual administração conseguiu, por meio de negociações com estes fornecedores, que a entrega dos medicamentos para a SESAU não fosse prejudicada.

Os novos empenhos agora precisam passar por questões burocráticas de pagamento, mas isto não impede que os produtos sejam entregues na farmácia central do município em até 10 dias.

Após o recebimento dos medicamentos, equipes do setor de distribuição conseguem normalizar os estoques nas unidades de saúde no período de 7 a 15 dias, enquanto que nas UPAs e CRSs o prazo é de 24 horas.

Foram solicitados empenhos de 257 medicamentos, como dipirona sódica, amoxicilina cápsula, losartana potássica, metformina, omeprazol, lidocaína, ibuprofeno gotas, furosemida, captopril e solução fisiológica.

“Nossa prioridade no momento é quitar dívidas atrasadas para podermos negociar com os fornecedores a possibilidade de realizarem a entrega de novos lotes de medicamentos através dos novos empenhos”, afirmou o secretário de Saúde, Marcelo Vilela.

Ainda segundo o secretário, assim que os produtos forem entregues na farmácia central, equipes vão realizar uma força tarefa para que todas as unidades de saúde recebam os medicamentos o mais rápido possível e atendam os usuários da rede de saúde.