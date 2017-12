Divisão de Educação para o Trânsito dá dicas para esse final de ano

A Chefe da Divisão de Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta destacou que além das atividades na Cidade do Natal deste ano, a agência estará fornecendo informações aos motoristas e pedestres neste fim de ano.

Ivanise comenta que serão reforçadas algumas informações importantes que podem salvar vidas, entre elas que serão lembra algumas dicas importantes, como sobre o transporte das crianças de crianças de até 10 sempre no banco de trás.

“O Conselho Nacional de Trânsito define o tipo de dispositivo de retenção a ser utilizado, de acordo com a idade: até um ano de idade, o bebê conforto, com mais de um ano e até quatro anos, a cadeirinha, com mais de 4 anos e até 7 anos e meio de idade – assento de elevação e com mais de 7 anos e meio e até 10 anos, o cinto de segurança do veículo” destaca.

Rotta avalia que muitas colisões acontecem perto de casa, quando o uso das proteções é esquecido ou subestimado. A maioria ocorre também em ruas com baixos limites de velocidade. “Outro ponto importante que pretendemos alerta é quanto à condução de motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando criança menor de sete anos é infração gravíssima, sujeita à multa e suspensão do direito de dirigir”, acrescentou. Quanto aos pequenos, ao atravessar a rua com uma criança, Ivanise pontua que é importante usar a faixa de pedestre e é recomendável segurá-la pelo punho, e não pela mão.

Seguem algumas dicas importantes:

Para evitar atropelamentos

– Trafegue sempre com os faróis acesos, inclusive durante o dia;

– Redobre a atenção ao avistar pedestres ou ciclistas próximo às margens das rodovias;

– Reduza a velocidade ao trafegar próximo a trechos urbanos;

– Fique atento à sinalização de advertência de travessia de pedestres nas rodovias.

– Redobre a atenção nos locais em que há pontos ou paradas de ônibus.

Concentração no trânsito

– Nunca desvie o olhar da via e dos veículos que estão próximos a você;

– Por mais bonita que seja a paisagem, não a admire com o veículo em movimento. Procure um local seguro para fazer uma parada e nunca estacione em local proibido.

– Jamais atenda o celular enquanto estiver dirigindo, mesmo que você utilize o sistema de viva-voz;

– Não tente pegar objetos no veículo enquanto dirige. Solicite que alguém pegue para você e, se estiver sozinho, pare o carro em um local seguro.

– Nunca se vire para conversar com alguém no banco de trás do veículo.

– Mantenha-se focado no trânsito.

Viagem segura na estrada

– Verifique a documentação pessoal e do veículo antes de sair de viagem.

– Avalie o estado do veículo, verificando principalmente: faróis, pneus (calibrados e em bom estado), nível de óleo e da água do radiador, além dos equipamentos obrigatórios.

– Evite circular à noite, principalmente se não conhecer a rodovia: além da diminuição de visibilidade, o socorro mecânico é mais demorado e as oportunidades para ações criminosas são maiores. Embora o número de acidentes seja menor à noite, a gravidade deles é bem maior (o número de mortos e feridos é o dobro do período diurno).

Além dessas dicas a chefe da Divisão de Educação para o Trânsito reforça as regras básicas de segurança no transito para quem pretende pegar a estrada neste final de ano.