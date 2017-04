Veja imagens dos suspeitos de participar de assalto no Paraguai presos

Foi divulgada nesta terça-feira (25) imagens de nove dos dez homens presos no Paraná suspeitos de participar do assalto milionário a sede da empresa de transportes de valores Prosegur, em Ciudad del Este, no Paraguai.

O décimo integrante da quadrilha estava em Cascavel, no oeste do Paraná, e foi preso por volta das 12h.

Todos são brasileiros. Inicialmente a Polícia Nacional declarou que o grupo havia roubado cerca de US$ 40 milhões e mais tarde disse não ser possível saber o montante exato levado. Mas acredita que este tenha sido o maior assalto já praticado no país.

Segundo a polícia, alguns dos presos usavam documentos falsos. Dois ficaram feridos em um confronto na tarde de segunda em Itaipulândia. Outros três suspeitos foram mortos no mesmo tiroteio.

Foram apreendidos sete veículos (entre eles, um carro de polícia roubado pelo grupo), dois barcos, cinco fuzis, uma metralhadora, explosivos, malotes vazios e um com cédulas de guarani, dólar e real, além de munição de grosso calibre.

Veja quem são dos presos: