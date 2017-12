Divulgado calendário de licenciamento 2018

O calendário entrará em vigor a partir do dia 1° de janeiro de 2018.

Foi divulgado nesta sexta-feira (22) pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) o calendário anual de licenciamento de veículos para o exercício de 2018.

A Portaria “N” N° 015, de 21 de dezembro de 2017, foi publicada na edição 9.559 do Diário Oficial do Estado, página 59 e entrará em vigor a partir do dia 1° de janeiro de 2018.

Conforme o Calendário Anual de Licenciamento de Veículos do Estado de Mato Grosso do Sul, os pagamentos acontecerão de acordo com o final de placas, para o exercício de 2018.