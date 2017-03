UFMS divulga Edital com a quarta convocação para matrícula

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) publicou nesta sexta-feira (13) o Edital de Convocação dos candidatos da quarta Chamada da Lista de Espera do Processo Seletivo da UFMS 2017 – Verão. O objetivo da Chamada é preencher as vagas remanescentes nos cursos de graduação ofertados pela Instituição.

Para a realização da matrícula, os candidatos deverão comparecer Secretaria Acadêmica da Unidade onde o curso é oferecido, na terça-feira (14) e quarta-feira (15), das 07h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Mais informações: http://www.concursos.ufms.br/front/news/view/1353