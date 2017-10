Divulgado ensalamento do concurso do TJMS

Foi divulgado no site da PUC, nessa sexta-feira (20) o ensalamento dos candidatos do concurso do TJMS.

A prova será realizada no dia 29 de outubro em dois locais na Uniderp Matriz na Rua Ceará, nº 333, Miguel Couto e no Câmpus da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB na Avenida Tamandaré, nº 6000, Jardim Seminário.

Para o cargo de Analista Judiciário – área fim (Bacharel em Direito), a prova será realizada no dia 29, das 14h30 às 18h30. As portas de acesso aos prédios onde serão realizadas as provas serão abertas às 13h30 e fechadas às 14h10. O candidato que chegar após este horário terá sua entrada vedada e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

Para os cargos Analista Judiciário/área meio (Curso Superior Completo) e Técnico de Nível Superior, a prova será realizada no dia 29, das 8h às 11h. As portas de acesso aos prédios onde serão realizadas as provas serão abertas às 7h e fechadas às 7h40. O candidato que chegar após este horário terá sua entrada vedada e será automaticamente eliminado do Concurso Público.

Para saber a sala os candidatos podem acessar o site https://www.pucpr.br/comunidade/concursos/tribunal-de-justica-do-mato-grosso-do-sul-viii-concurso-publico-edital-012017/