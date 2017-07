Divulgado resultado de processo seletivo de estagiários do MPMS

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), torna público o gabarito definitivo e o resultado preliminar do XX Processo de Seleção de Estagiários, realizado no dia 04/07 em Campo Grande, Dourados, Corumbá, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas e Jardim.

Os candidatos podem acessar o gabarito definitivo e o resultado preliminar na edição de hoje do Diário Oficial do Ministério Público - DOMP aqui.

É permitido aos candidatos apresentarem recurso no prazo de dois dias úteis após a publicação do edital no Diário Oficial. O requerimento de recurso deve ser feito por escrito, assinado pelo candidato e dirigido ao Presidente da Comissão do XX Processo de Seleção de Estagiários, e entregue pessoalmente à FAPEC, organizadora do concurso. Os candidatos do interior do Estado podem encaminhar o recurso via Sedex, com aviso de recebimento, para a FAPEC. O modelo de requerimento de recurso está disponível no Anexo II do edital.