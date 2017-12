Gabarito preliminar do Concurso da Câmara é divulgado

Foi divulgado nesta quarta-feira (20), no Diário do Legislativo a partir da página 10, o gabarito preliminar do Concurso Público de Provas e Títulos para o Quadro Permanente de Pessoal da Câmara Municipal de Campo Grande-MS.

No concurso foram disponibilizadas 49 vagas para Nível Superior e 21 vagas para Nível Médio Completo, totalizando 70 vagas para 12 cargos. No total foram inscritos 18.022 candidatos. A prova aplicada no último domingo (17) teve 27% de abstenção, sendo 1.994 ausentes no período matutino e outros 2.824 ausentes no período vespertino.

Os candidatos que não concordarem com o gabarito preliminar tem até sexta-feira (22) para apresentar recurso.

De acordo com o edital do concurso, o recurso deve estar "devidamente fundamentado, digitado ou em letras de forma, devendo constar o nome do candidato e endereço completo para correspondência. O recurso deverá ser encaminhado em folha individual por questão, em três vias, assinado e com a bibliografia que o fundamente".

Ainda conforme o edital, em caso de provimento do recurso, a pontuação relativa à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será atribuída a todos candidatos.

O recurso deverá ser endereçado à Comissão do Concurso e entregue pessoalmente, ou por procuração por instrumento particular específico com firma reconhecida em cartório, no protocolo da FAPEC, no horário das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, exceto sábados, domingos e feriados, localizada na Rua 9 de Julho, n. 1922, Vila Ipiranga, CEP 79081-050, Campo Grande/MS, ou encaminhar por SEDEX, com AR, para o endereço da FAPEC, valendo a data da postagem.