Divulgado o resultado de licitação de trecho da MS-040 na Capital

O Governo do Estado da através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) deve iniciar nos próximos dias a restauração de um trecho da MS-040, entre o entroncamento BR-163 e a Colônia Yamato, na Capital. O resultado da licitação para restauração foi publicado no Diário Oficial do Estado de hoje (25).

De acordo com a publicação serão restaurados 16,135 quilômetros que receberão cerca de R$ 9,5 milhões. A tomada de preços da licitação aconteceu no último dia 6 de julho e o valor orçado da obra era de aproximadamente R$ 12 milhões. Segundo a Agesul, assim que formalizados os trâmites contratuais deve ser dada a ordem inicial de serviço.

Confira o edital na íntegra na página 23 do Diário.