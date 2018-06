Divulgado resultado de licitação para pavimentação da região do Anhanduizinho

A Prefeitura de Campo Grande divulgou no diário oficial, nesta sexta-feira (8), o resultado do processo de licitação para contratação de empresa que será responsável pela pavimentação asfáltica e drenagem no corredor de transporte coletivo do Jardim Botafogo, na região urbana do Anhanduizinho.

De acordo com a publicação a empresa vencedora da licitação foi a BTG Empreendimentos, Locações e Serviços Eireli – Epp que fechou o contrato no valor de R$ 1.332.560,82.

As outras empresas que participaram na concorrência têm o prazo de cinco dias úteis para apresentar recurso.