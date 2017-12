Doações da campanha de natal do TJMS podem ser feitos até o fim da semana

A Campanha de Natal realizada pelo TJMS está entrando em sua última semana e, apesar da grande quantidade de adesão por parte das pessoas que decidiram apadrinhar, ainda faltam muitas crianças à espera de alguém que realize seu pedido de Natal.

Esta é a nona edição da campanha e está atendendo 50 entidades, totalizando 1.238 crianças entre 0 e 17 anos de idade, das quais 196 ainda aguardam um padrinho, principalmente na Capital e nas comarcas do interior como Ponta Porã, Porto Murtinho e Jardim. Os interessados em participar tem até o dia 8 de dezembro para acessar o link http://www.tjms.jus.br/pacijus, escolher seu afilhado, clicar em “Quero Presentear” e realizar o cadastro.

Das 22 comarcas participantes, até o momento apenas Aquidauana, Água Clara, Bandeirantes, Caarapó, Corumbá, Coxim, Ivinhema, São Gabriel do Oeste e Terenos conseguiram apadrinhar todas as crianças cadastradas. Para todas as outras alcançarem essa meta, basta que qualquer pessoa atenda algum pedido dessas crianças as quais, muitas vezes, veem nesse momento sua única oportunidade de ser presenteado com algo especial.

Os padrinhos da Capital podem entregar os presentes nos seguintes pontos de arrecadação: