DOF apreende comboio de dez veículos com produtos de origem estrangeira

Dez veículos transportando produtos de origem estrangeira, foram apreendidos pelos policiais do Departamento de Opoerações de Fronteira (DOF), os produtos não tinham regularidade fiscal, o que prova que a mercadoria entrava em território brasilero de contrabando.

A ação policial ocorreu durante abordagens para fiscalização na rodovia MS 462, onde os agentes do DOF abordaram um comboio e durante as buscas nos veículos encontraram peças de vestuários (jaquetas e lingeries) e 55 caixas de óculos de várias marcas.

O site Porã News apurou os condutores identificados como, Everton de Souza Santana (32), Vagner Miranda Beltramelo (32), Flavio dos Santos Ramos (29), Francisco Uilame Estrela da Silva (24), Josue Ribeiro Souza (33), Raimundo Alves Ferreira (61), Airton Mascarenhas de Oliveira (32), Rogerio Marques Bezerra (37), Jose Ranilson Lucio Chaves Filho (28) e Ivo de Sousa Ilario (39), disseram que foram contratados para realizar o frete das mercadorias até a cidade de Nova Alvorada do Sul no estado do Mato Grosso do Sul e, posteriormente, os produtos seriam levados de ônibus até o Estado de São Paulo.

Os motoristas juntamente com os veículos e as mercadorias foram encaminhados a Receita Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.