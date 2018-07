DOF apreende produtos contrabandeados em quatro carros

As mercadorias foram adquiridas no Paraguai

Na tarde desta quinta-feira (12) policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam quatro veículos com mercadorias adquiridas no Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal, que seriam comercializadas em Nova Alvorada do Sul e Campo grande.

De acordo com informações do Dourados News, as apreensões ocorreram entre durante bloqueios e policiamento para fiscalização na região de Maracaju.

Entre os produtos apreendidos, tinham lingeries, maquiagens, produtos para cigarro eletrônico, jaquetas, brinquedos, 28 caixas de cigarros, 22 pneus novos e óculos distribuídos em um VW Santana, em dois Fiat Uno e um Volkswagen Fox.

As ocorrências foram registradas e entregues na Receita Federal de Dourados para os procedimentos legais.