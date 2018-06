DOF apreende quase duas toneladas de maconha em carreta

Equipes da Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã desta segunda-feira (11), quase duas toneladas de maconha na rodovia MS-164, no sentido Ponta Porã a Maracaju.

O carregamento estava escondido em meio a carga de açucar em uma carreta Scania, de cor branca com placas HQG 2634 de Londrina - PR. O condutor identificado como José Almiro de Jesus Lima, ao ser preso, afirmou que a carga iria para São Paulo.

Segundo informações do dite Porã News, a apreensão ocorreu quando policiais do DOF realizavam rondas nas proximidades da região do “Copo Sujo” e abordando o condutor, ele entrou em contradição e revelou que teria pegado a carga de açúcar na cidade de Rio Brilhante e posteriormente se dirigiu a Ponta Porã para realizar uma troca de pneus de onde teria saído com a carga de maconha.

O homem foi encaminhado juntamente com a carreta cheia de drogas e açúcar à Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), para os procedimentos necessários.