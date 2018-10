Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o atendimento de ambas as ocorrências rapidamente

Dois acidentes de trânsito na manhã desta quarta-feira (31) na Rua da Divisão, deixou três motociclistas feridos, o único carro envolvido fugiu do local. Os acidentes aconteceram em um intervalo de aproximadamente 25 minutos em duas rotatórias da via.

O primeiro acidente ocorreu entre duas motos, que acabaram colidindo na rotatória do Parati, por volta das 7h40. Um dos motociclistas estava conduzindo uma Shinerai vermelha, pela avenida George Chaia, parou para dar preferência para os veículos que estavam passando pela rotatória, quando foi atravessar a via, não percebeu a condutora de uma Biz cinza que trafegava no sentido dos veículos. A mulher buzinou mas não foi possível evitar o impacto.

As duas vítimas caíram e sofreram escoriações pelo corpo, uma foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Almeida e a outra para o Prontomed da Santa Casa.

O outro caso aconteceu cerca de 25 minutos depois, no cruzamento da Rua da Divisão com a rua Eva Perón. Um motociclista de 25 anos, passava por uma mini rotatória, quando foi atingido por um carro. O motorista do veículo fugiu do local sem presta atendimento a vítima. O motociclista fraturou o pé esquerdo e foi encaminhado para a UPA das Moreninhas, para ser melhor avaliado.

As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o atendimento de ambas as ocorrências rapidamente.