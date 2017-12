Dois acidentes matam 10 pessoas na BR-101

Dez pessoas morreram e pelo menos duas ficaram feridas em estado grave em dois acidentes na rodovia BR 101, na madrugada de hoje (30), no Estado do Rio de Janeiro, em direção ao Espírito Santo. O primeiro choque ocorreu por volta das 3 horas da madrugada, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. De acordo com a assessoria da concessionária Autopista Fluminense, um ônibus fretado saiu de São Paulo com 45 passageiros em direção às praias da Região dos Lagos – Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios e outras localidades.

Na altura do quilômetro 283, o motorista do ônibus não conseguiu parar o veículo em um congestionamento e bateu violentamente contra a traseira de uma caminhonete Frontier. Com o choque, o utilitário atingiu outros seis carros que estavam à frente. Todos os 4 mortos estavam na Frontier, com placa de Angra dos Reis, sendo três mulheres e um homem. Uma criança, com apenas um corte na testa, que estava no mesmo veículo, foi levada para o Hospital Leal Júnior, em Itaboraí e está fora de perigo.

O tráfego nesse trecho da rodovia ficou interditado por mais de 4 horas e só foi liberado às 7h30, pelo acostamento, porque o ônibus ainda permanece na pista. De acordo com a concessionária, ainda há um congestionamento no trecho por cerca de 20 quilômetros que se estende até a altura da Niterói-Manilha, em São Gonçalo.

Perseguição deixa seis mortos na estrada

O outro acidente foi por volta das 5h40, altura de Rio Bonito. Um carro, modelo Parati, cor vinho, em atitude suspeita, vinha sendo perseguido por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal. Na perseguição, o veículo entrou num posto de gasolina e, para fugir, voltou na contramão, na rodovia BR 101, e 1,5 km depois, bateu de frente, em alta velocidade, num Ford Fiesta preto, no sentido Campos. No choque, seis pessoas morreram na hora, sendo três homens que ocupavam a Parati e dois homens e uma mulher que estavam no Fiesta.

Duas crianças que iam no mesmo carro foram levadas para o Hospital Darcy Vargas, em Rio Bonito, em estado grave. Uma delas - com múltiplas fraturas - teve de ser removida às pressas para o Hospital de Trauma, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. A rodovia continua interditada no sentido Campos e o trânsito está sendo desviado com grande congestionamento.

A Polícia Rodoviária Federal liberou o acostamento há pouco, com passagem para um carro de cada vez, porque muita gente está seguindo viagem para passar as festas da virada do ano nas praias da Região dos Lagos e também nas cidades do norte e noroeste fluminense e também no Espírito Santo.

A BR 101 - no trecho que atravessa o estado do Rio de Janeiro - tem 320 quilômetros de extensão, ligando Niterói à divisa com o Espírito Santo.