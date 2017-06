Dois adolescentes suspeitos de terem matado empresário foram apreendidos

Suspeitos de terem matado o empresário Ronaldo dos Santos Batista, 38 anos, na madrugada desta segunda-feira (19), dois adolescentes foram apreendidos no bairro Vila Maior, em Anastácio.

O veículo do empresário foi encontrado em um matagal, na região do Jardim Aeroporto. Os adolescentes contaram aos policiais que deixariam o carro no matagal, para depois ser levado para Bela Vista, na divisa com o Paraguai, onde o carro seria trocado por drogas.

A polícia ainda procura um terceiro envolvido. Além do carro, uma quantia em dinheiro também foi levada pelos criminosos, o valor ainda não foi divulgado. Os envolvidos serão apresentados em coletiva na tarde de hoje, na delegacia.

Roubo seguido de morte

Ronaldo foi encontrado morto na piscina da sua casa com mão e pés amarrados, na madrugada desta segunda-feira (19) em Anastácio. Uma corda de nylon, estava amarrada em seu corpo e em um vaso que pesava aproximadamente 30 quilos, o que deixava o corpo submerso na piscina.

O empresário é dono do restaurante Estação Pantaneira, em Aquidauana.