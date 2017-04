Dois adolescentes tentam assaltar policial e um é apreendido

Uma dupla de adolescentes tentou roubar o celular de um policial de folga e um acabou sendo apreendido. O fato aconteceu na madrugada de terça-feira (25), em Três Lagoas.

O policial estava com sua motocicleta estacionada na via respondendo uma mensagem, quando observou que se aproximou uma moto Honda 150, vermelha, sem placas e com dois rapazes, ambos de capacetes fechados. No momento em que eles passaram perto do policial, um dos rapazes falou: "Olha o celular, olha o celular!" e frearam a motocicleta sendo que o passageiro fez menção de portar uma arma de fogo na cintura.

Diante da situação o policial sacou sua arma e deu voz de prisão aos jovens que empreenderam fuga. O policial seguiu os infratores por vários bairros e solicitou via Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) apoio ao fato ocorrido.

Durante a perseguição, os adolescentes, ao passar pelo trilho do trem, perderam o controle da moto, cairam, deixaram a moto no local e fugiram a pé, um dos adolescentes foi alcançado pelo policial que sofreu a tentativa de assalto, se trata de um adolescente de 14 anos, o outro não foi alcançado pelos militares.

De acordo com o Boletim de Ocorrência a moto que os garotos usavam era roubada. O conselho tutelar foi acionado para medidas cabíveis ao adolescente infrator.