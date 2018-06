Dois casais são presos transportando 122 quilos de cocaína

Na manha deste domingo (10), foram presos dois casais que estavam com crianças, na rodovia BR-262, próximo a Três Lagoas - MS, transportando 122 quilos de cocaína. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi dada ordem de parada ao motorista de um veículo GM/Cruze, com placas de Rondonópolis, no Mato Grosso.

No veículo havia um homem de 63 anos e uma passageira de 25, que apresentaram nervosismo durante a abordagem. O condutor apresentou o documento do veículo CRVL (Certificados de Registro de Veículos), que apresentava sinais de falsificação.

Em seguida, foi abordado também um veículo Nissan, Tiida, com placas de Campo Grande, conduzido por um homem de 32 anos que estava com a esposa, de 34 anos, e com os três filhos, dois deles com 3 anos e um com 1 ano.

À princípio, de acordo com a polícia, eles negaram se conhecer, mas uma agenda encontrada no veículo Tiida continha o nome e telefone do motorista do Cruze.

Após revista no segundo automóvel, foi encontrado um alçapão que dava acesso ao assoalho oculto no veículo. Dentro do compartimento e em outros locais escondidos no veículo, havia 122 quilos de cocaína.

O motorista do veículo Nissan declarou que pegou o entorpecente em Ponta Porã e levaria até São Paulo (SP) e receberia a quantia de R$ 8 mil pelo transporte.

O condutor do Cruze, declarou que faria o serviço de batedor e receberia R$ 5 mil. O Conselho Tutelar foi acionado para prestar apoio aos menores. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal de Três Lagoas.