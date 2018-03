Dois homens com mandado de prisão são presos em Campo Grande

Dois homens com mandado de prisão na região do Lagoa, em Campo Grande, foram presos polícia. A prisão aconteceu na última quinta-feira (8), durante o patrulhamento ostensivo e preventivo realizado pelo primeiro Batalhão da Polícia Militar.



As prisões ocorreram nas regiões do bairro Celina Jalad e Jardim Tarumã durante patrulhamento de rotina.

Em ambas as situações, os autores foram vistos em via pública em atitude suspeita que após serem checados, foi constatado que os mesmos possuíam um mandado de prisão em aberto, um da Vara da Família e outro da Vara de Execução Penal.