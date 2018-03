Dois homens são presos por tráfico de drogas

Dois homens foram presos por Tráfico de Drogas durante abordagens do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS 289. O caso aconteceu última quarta-feira (7). A prisão foi realizada pelo Departamento de Operações de Fronteira.

Inicialmente os policiais deram ordem de parada ao veículo Fiat Uno com placas de Assis, SP. O condutor, de 28 anos de idade, não obedeceu e fugiu em alta velocidade, contudo, após 5 km foi alcançado.

A polícia o jovem alegou ter sido contratado para levar a droga de Capitán Bado para Assis, cidade onde reside.

No momento da abordagem o telefone celular do suspeito tocou, ele disse aos policiais que era um batedor, que estaria em outro veículo, um Corsa com placas de Naviraí, próximo ao Terminal Rodoviário de Amambai.

A Polícia Militar local foi acionada e localizou o veículo com as características e local informados. O condutor do Corsa confirmou a informação e disse que também foi contratado para repassar informações sobre o policiamento na rodovia. O veículo Fiat Uno estava carregado com 160 kg de maconha.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Amambai para os procedimentos legais.