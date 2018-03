Dois irmãos são assassinados depois de briga em lanchonete

Na madrugada de domingo (11) de março, dois irmãos foram mortos durante confronto com outros dois indivíduos, depois de desentendimento ocorrido em uma saltenharia em Corumbá.

De acordo com o diário Corumbaense as vítimas são Wilson Ribeiro (49) e Johnny Ribeiro Salas (46), e os responsáveis pelo assassinato formam identificados como Paulo Rogério da Silva (31) e João Pedro Mercado (24), que também seriam irmãos.

A discussão teria começado por volta das 04h em frente a escola municipal Cássio Leite de Barros. A briga teria acontecido depois em uma lanchonete de localizada na rua Vinte e Um de Setembro, de propriedade da família de Wilson e Johnny.

Segundo a Polícia Militar, houve uma discussão entre os envolvidos. Paulo Rogério teria ido até sua casa e retornado armado de revólver. Uma nova discussão se iniciou, Paulo teria sacado a arma, fez ameaças e depois foi embora em companhia de João Pedro. No entanto, Wilson e Johnny, também armados, seguiram a dupla em um carro, um Ônix branco, até onde ocorreu o confronto. Com uma faca, Wilson teria desferido golpes em Paulo Rogério, mas João Pedro tomou a faca dele e também o golpeou várias vezes.

Johnny, ainda de dentro do carro, teria feito disparos contra João Pedro, atingindo-o no braço e na barriga.

Em seguida, Paulo Rogério trocou tiros com Johnny e ambos foram baleados. João Pedro teria então, tirado Johnny do carro, deferido vários chutes nele e o atropelou com o próprio Ônix.A Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local, os irmãos Wilson e Johnny já estavam mortos. Depois da perícia da Polícia Civil, os corpos foram levados para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal).

Após o confronto, Paulo Rogério e João Pedro, guardaram as armas em uma casa e foram até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da parte alta, buscar atendimento médico. Paulo Rogério foi levado para a Santa Casa de Corumbá devido à gravidade dos ferimentos e está sob custódia da PM, enquanto João Pedro, após ser medicado, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Há informação de que uma das armas apreendidas, a que estava com Paulo Rogério, de calibre 38, consta como “objeto de roubo majorado pelo concurso de pessoas” em Campo Grande.