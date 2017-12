Dois jovens morrem em acidente de motocicleta

Lucas Oliveira, 22 anos, e Ronaldo Gomes Figueiredo, 25 anos, morreram após sofrerem acidente na manhã deste sábado (16), em Ponta Porã.

De acordo com informações do site Ponta Porã Informa, a vítimas desciam a rua Marechal Floriano na linha internacional quando tentaram ultrapassar em alta velocidade uma camionete que ainda não foi localizada. As vítimas perderam o controle da motocicleta, se chocaram contra uma árvore e morreram na hora.

Os dois jovens estavam a bordo de uma moto brasileira de cor azul com detalhes em preto e a placa é de são Paulo, EGY 2387.