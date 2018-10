Foi iniciado nesta quarta-feira (23) pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) o desassoreamento de duas barragens do Córrego Segredo, região do Conjunto Estrela do Sul, que tem capacidade para represar 40 milhões de litros de água.

A limpeza vai melhorar a vazão do córrego, evitando o seu transbordamento mais abaixo, especialmente quando recebe as águas do Cascudo, na altura da rotatória das avenidas Ernesto Geisel com Rachid Neder. Estão sendo utilizados 10 caminhões e duas retroescavadeiras e a previsão é de que nos próximos 40 dias sejam retirados areia suficiente para lotar 2.000 caminhões, cada um com capacidade para transporte 10 metros cúbicos.

Com isto, voltaram a ocorrer pontos de transbordamentos ao longo do canal que margeia a Avenida Heráclito Figueiredo e a Ernesto Geisel, denominação da via após o viaduto sobre a Avenida Mascarenhas de Moraes.

Além da limpeza destas represas do Segredo, equipes da Sisep vão trabalhar na manutenção das barragens do Sóter, onde estão previstas algumas adequações para aumentar a capacidade de retenção de água e com isto melhorar a vazão. No trecho perto do shopping houve transbordamento na chuva do último de 3 de outubro.

O canal do córrego não teve como dar vazão ao volume de água que recebeu do lago do Parques das Nações Indígenas que está assoreado e já está na programação do Instituto Estadual do Meio Ambiente a retirada de areia. A Prefeitura construir um piscinão dos altos da Avenida Mato Grosso, com capacidade para reter 22 milhões de litros de água.