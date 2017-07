Dois morrem carbonizados em acidente na BR-267

Dois homens morreram carbonizados em acidente na noite de domingo (16), na BR-267 em Nova Andradina. As vítimas identificadas como sendo Natan e Renan Soares, moradores de Jales interior de São Paulo.

De acordo com informações do site Novas News, o acidente ocorreu por volta de 1h da manhã. O veículo Gol que as vítimas estavam pegou fogo após bater em um caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por pessoas que passavam pelo local. O motorista do caminhão não sofreu nada. As causas do acidente estão sendo apuradas.